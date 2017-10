Moeder van Bart De Wever neemt op 78-jarige leeftijd voor het eerst mandaat op EB

Bron: Belga 30 belga Irene Torfs, moeder van Bart De Wever, zal op 78-jarige leeftijd voor het eerst een politiek mandaat opnemen. Het districtshuis van Deurne in Antwerpen vormt donderdagavond het decor voor een opmerkelijke eedaflegging. De moeder van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), Irene Torfs, zal er op 78-jarige leeftijd voor het eerst een politiek mandaat opnemen. Ze wordt raadslid voor N-VA in de districtsraad van Deurne, als opvolgster van Vera Verbist die moet stoppen omdat ze verhuist.

Volgens De Wever heeft zijn moeder nooit de ambitie gehad om een mandaat op te nemen, maar gaat ze nu wel zetelen om nog een jaar lang de N-VA-fractie te ondersteunen, voorafgaand aan de verkiezingen van oktober 2018. Torfs was slechts elfde opvolger nadat ze vanop de 26ste plaats 142 voorkeurstemmen had gehaald, maar komt door een reeks verschuivingen bij N-VA Deurne nu toch in de districtsraad terecht. Ook in het verleden had ze al op lijsten van de Volksunie en later N-VA gestaan, telkens om de partij te steunen vanuit een nagenoeg onverkiesbare plaats.

De districtsraad van Deurne valt niet te verwarren met de Antwerpse gemeenteraad, die door De Wever wordt voorgezeten. Personen met een familieband van de eerste graad mogen niet tegelijkertijd in een gemeenteraad zetelen, maar hier is er dus geen enkel probleem.