Moeder van 4 kinderen geëlektrocuteerd nadat smartphone in bad valt HR

17 oktober 2019

13u42

Bron: L'Ardennais, La Radio des Ardennais 44 Binnenland In het ziekenhuis van Dinant is een moeder (30) van vier kinderen afgelopen weekend om het leven gekomen als gevolg van elektrocutie. De vrouw liet wellicht haar smartphone in bad vallen terwijl die aan het opladen was.

Het drama gebeurde volgens de krant ‘L’Ardennais’ en ‘La Radio des Ardennais’ op dinsdagavond 8 oktober in Aubrives, een dorpje in de Franse Ardennen, net over de grens met België. De vrouw werd er schijnbaar levenloos aangetroffen in bad. Op de bodem lag haar smartphone, die via haar oplader verbonden was met een stopcontact.



De hulpdiensten kwamen ter plaatse. De vrouw werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis van Dinant, in België. Daar overleed ze afgelopen weekend. Meer details zijn niet bekend.

In het Outreau in het noorden van Frankrijk kwam in vorig jaar ook een 17-jarig meisje om het leven nadat ze haar gsm in bad liet vallen. Ook haar telefoon was via een kabel verbonden met een stopcontact.