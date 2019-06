Moeder uit Eppegem die peuter (2) op barbecue legde komt vrij SRB/WHW

14 juni 2019

13u37

Bron: eigen berichtgeving 194 De vrouw die twee jaar geleden haar dochtertje (2) verbrandde op de barbecue komt vrij uit de gevangenis. De Raadkamer moest vandaag beslissen of de vrouw geïnterneerd moest worden. Maar van de kamer hoeft Julie M. niet naar een psychiatrische instelling. Dagelijkse ambulante dagopnames volstaan. “Deskundigen zeggen dat ze een latente psychotische kwetsbaarheid heeft”, zegt haar advocaat Wouter Smet. “Buiten de dagopnames kan ze gaan en staan waar ze wil.”

Toen Julie M. (29) haar dochtertje in september 2017 doodde was ze volgens het psychiatrisch onderzoek ontoerekeningsvatbaar. De vrouw wilde naar eigen zeggen zelfmoord plegen en haar kind meenemen in de dood. Haar Iraanse man had in juni immers de scheiding aangevraagd en eerder al gedreigd dat hij hun kind naar zijn thuisland zou meenemen.

Familieleden zagen rook uit haar huis in Eppegem komen en verwittigden de hulpdiensten. Die konden M. nog redden, maar troffen er wel het verkoolde lichaam van haar dochtertje Pari aan.

Sinds de moord zat Julie M. in voorlopige hechtenis. Vandaag mag ze de vrouwengevangenis van Berkendael verlaten. Ze krijgt onderdak bij familie.