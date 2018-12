Moeder uit Bree die zoontje (6) doodde, wil deze week afscheid nemen Marco Mariotti

31 december 2018

15u41

Bron: Marco Mariotti 0 De 35-jarige Tamara N. uit Bree die vorige week haar zoontje van zes om het leven bracht, blijft in de cel. De advocate wil haar cliënt nog afscheid laten nemen van haar eigen zoontje. Het kind wordt vrijdag gecremeerd.

Deze middag verscheen de vrouw voor de Tongerse raadkamer die haar aanhouding bevestigde. “Mijn cliënt werkt goed mee, maar verdere uitspraken kunnen we nog niet doen", zegt advocate Lynn Clerinx. “Ik heb wel aan de onderzoeksrechter gevraagd of de mama ook afscheid mag nemen van haar zoontje. We denken dat dit ook ten goede komt voor haar eigen verwerking.”

Woensdag ten laatste beslist de onderzoeksrechter over de ingediende aanvraag. Indien hij instemt, wordt de moeder onder politiebegeleiding overgebracht naar het funerarium. Op de avondwake donderdag of uitvaart van vrijdag, zal ze niet aanwezig mogen zijn.

Therapie

De 35-jarige vrouw zou nog steeds verward zijn en niet goed beseffen wat ze heeft veroorzaakt. Sinds een klein jaar was de vrouw gescheiden van haar partner. In het verleden ging ze al eens een half jaar in therapie voor psychische problemen, maar de laatste tijd zou ze stabiel geweest zijn. Wat haar stoppen dan toch deden doorslaan, is niet duidelijk.

Het drama speelde zich vorige woensdag rond 19 uur af in haar appartement aan de Millenstraat in Bree. De politie vond in de badkamer het levenloze lichaam van de zesjarige jongen. Hij was om het leven gebracht door zijn eigen moeder.

Ook de moeder vertoonde letsels. Ze verwondde zichzelf toen ze uit het leven probeerde te stappen. De 35-jarige vrouw, een zelfstandige thuisverpleegster, kampte in het verleden al met psychische problemen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.