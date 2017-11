Moeder uit Bilzen slaat pas geopereerde zoon opnieuw het ziekenhuis in EP

16u27

Bron: Belga 3 Google Maps De rechtbank van Tongeren op het Vrijthof. Een 50-jarige moeder uit Bilzen die haar pas geopereerde zoon met een kruk sloeg is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel.

De zoon was na een zwaar ongeval in de zomer van 2015 geopereerd aan één van zijn benen. De moeder verliet samen met haar honden de kangoeroewoning die ze deelde met haar zoon en bejaarde moeder nadat haar zoon uit het ziekenhuis werd ontslagen. Drie weken lang verbleef ze bij haar vriend zonder zich te bekommeren over haar zoon en moeder.

Toen ze op 14 augustus naar huis terugkeerde kreeg ze een flinke ruzie met haar zoon. Die nam het niet dat hij voor zichzelf en zijn grootmoeder moest zorgen terwijl hij van de zware operatie herstelde. Dat schoot bij de moeder in het verkeerde keelgat en daarom pakte ze de spelcomputer van de zoon en liet die vallen. De ruzie escaleerde met verwijten over en weer.

Vervolgens gooide de moeder één van de krukken naar haar zoon en begon met de andere op hem te slaan. De jongen probeerde zich tegen zijn moeder te beschermen maar die begon aan het pas geopereerde been te trekken en te draaien. Pas toen de bejaarde grootmoeder tussenbeide kwam bedaarde de vrouw. De zoon moest door het voorval opnieuw in het ziekenhuis opgenomen worden.