Moeder rost juf en directrice af: drie maanden met uitstel EB

14u29

Bron: Belga 1 thinkstock Een 33-jarige vrouw van Slovaakse origine is door de Brugse correctionele rechtbank bij verstek veroordeeld tot drie maanden celstraf met uitstel voor een hevige vechtpartij op de school van haar dochtertje. Sandra B. deelde klappen uit aan een leerkracht en aan de directrice. Het OM had zes maanden gevangenisstraf gevorderd.

Op 18 oktober 2016 trok de beklaagde in Oostende naar de lagere school van haar dochtertje. De vrouw ging verhaal halen omdat haar kind de vorige dag huilend was thuisgekomen. Het meisje had blijkbaar gehoord dat de leerkracht haar broer van vandalisme beschuldigde. Op school trok de moeder bijna onmiddellijk aan het haar van de onderwijzeres. Sandra B. deelde ook klappen uit, waarop de directrice van de school tussenbeide kwam. Ook zij kreeg echter vuistslagen in het gezicht te verwerken. Tijdens de schermutseling raakte de directrice gewond aan haar hand, waardoor ze tien dagen werkonbekwaam was.

De beklaagde kwam niet opdagen op haar proces. Procureur Mike Vanneste merkte op dat Sandra B. in het verleden al tot zes maanden met uitstel werd veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Voor de slagen en verwondingen werd ze uiteindelijk tot drie maanden met uitstel en een geldboete van 600 euro veroordeeld. Aan de burgerlijke partij moet ze een schadevergoeding van 500 euro betalen.