Moeder overleden na zware klap tegen boom, dochter stabiel

Tijs Van Puyenbroeck Kristof Pieters

04 april 2018

13u01

0

De moeder die gisteren bij een zwaar verkeersongeval in Lokeren levensgevaarlijk gewond raakte, is overleden. De 11-jarige dochter van de 37-jarige vrouw is er beter aan toe.