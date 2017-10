Moeder op zoek naar aftuigers zoon 19u45

Bron: vtmnieuws.be

De moeder van de dertienjarige Yordi uit Roeselare heeft op Facebook een oproep gelanceerd. Ze is op zoek naar drie mannen die haar zoon eergisteren in elkaar hebben geslagen. Yordi hield er kneuzingen en een hersenschudding aan over en hij zou niet het eerste slachtoffer zijn van de drie.

Vrijdag trokken drie jongeren Yordi van zijn fiets aan het station van Roeselare als hij op weg is naar huis. Ze dienen hem enkele vuistslagen toe en hij verliest het bewustzijn. Yordi belandt in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn lip en oogkas en met een hersenschudding.

Na het incident plaatst de moeder van Yordi een oproep op Facebook. Ze hoopt daarmee de daders snel te vinden. De oproep is intussen als meer dan 1.500 keer gedeeld.