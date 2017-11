Moeder liet haar drie kinderen sterven in brand: levenslang geëist HA

11u02

Bron: Belga 3 Baert Marc Beklaagde Sonja T.M. Advocaat-generaal Estelle Arpigny heeft voor de correctionele rechtbank van Brussel een gevangenisstraf van 30 jaar gevorderd tegen Sonja T.M., de 38-jarige vrouw die in februari 2015 de brand in Lennik veroorzaakte, waarbij haar drie kinderen om het leven kwamen.

Volgens het openbaar ministerie kan er geen twijfel over bestaan dat de vrouw haar kinderen om het leven wou brengen. Er kunnen ook geen verzachtende omstandigheden zijn, aangezien de vrouw geen enkel schuldinzicht of berouw toont en de kinderen een gruwelijke dood stierven.

Sonja T.M. heeft steeds beweerd dat ze niet de bedoeling had haar kinderen om te brengen en enkel brand stichtte in een bijgebouw van de gezinswoning uit woede tegen haar partner, de vader van de kinderen. Die had via een gerechtsdeurwaarder de hoede van de kinderen opgeëist.