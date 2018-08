Moeder laat peuter (2) alleen achter in snikhete wagen in Antwerpen TTR

04 augustus 2018

15u15 0 Agenten van de Lokale Politie Antwerpen hebben gisteren een 2-jarig kind bevrijd uit een geparkeerde wagen aan Sint-Jansvliet. De peuter, die helemaal alleen achterin de wagen zat, zweette hevig.

Voorbijgangers alarmeerden, omstreeks 18.40 uur, de hulpdiensten omdat ze een klein kind in een geparkeerde wagen zagen zitten. De wagen stond vol in het zonlicht en de buitentemperatuur bedroeg op dat moment nog zo’n 35 graden. Een passerende interventiepatrouille merkte de commotie aan de Voetgangerstunnel op en ging poolshoogte nemen.

De wagen was op slot, dus verbrijzelden de inspecteurs het raam om het kind te bevrijden. Enkele minuten later arriveerden de brandweer en een ambulance, waarna het ambulancepersoneel zich over het kind ontfermde.



De moeder, een 29-jarige vrouw uit Tongeren, kwam omstreeks 19.05 uur ter plaatse en beweerde slechts 5 minuutjes te zijn weggeweest om een drankje te kopen in een winkel. Zij werd verhoord en ontving een proces-verbaal voor het achterlaten van een kind in behoeftige toestand.