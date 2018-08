Moeder en zoon van de weg gemaaid bij Charleroi HA

30 augustus 2018

14u58

Bron: Sudinfo 0 Een moeder en haar zoon zijn deze middag gewond geraakt bij een aanrijding in Courcelles, nabij Charleroi. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar gaf zich later aan bij de politie.

Het ongeval gebeurde kort voor de middag ter hoogte van de Général De Gaullestraat in de Henegouwse gemeente. De vrouw en het kind werden naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is niets bekend. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Getuigen konden zijn nummerplaat noteren, maar de aanrijder gaf zich later zelf aan bij de politie.



De politie is ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeluk te onderzoeken, meldt Sudinfo.

Une dame et un enfant renversés sur un passage clouté à Courcelles https://t.co/eKviePs980 pic.twitter.com/XnVBSWovi7 lavenir.net(@ lavenir_net) link