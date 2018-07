Moeder en zoon overvallen in ondergrondse parking van Leuvens ziekenhuis

bvb

06 juli 2018

16u01

Bron: Belga

0

Een moeder en haar zoon zijn gisteravond overvallen in de ondergrondse parking van het Heilig Hartziekenhuis in Leuven. De dader werd snel gevat en is inmiddels aangehouden. Dat meldt het parket van Leuven vandaag.