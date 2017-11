Moeder en twee zussen van overleden Ann-Laure weer thuis ADN

Bron: Belga 0 Joke Couvreur Er ligt een rouwregister in woonzorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke. De moeder en twee zussen van de vrouw die om het leven kwam bij de aanslag in New York, zijn weer thuis. Wanneer Ann-Laure Decadt, de 31-jarige vrouw uit Staden, wordt gerepatrieerd is nog onduidelijk. Dat meldt burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd (Open VLD).

Er is nog geen duidelijkheid over de repatriëring van de jonge vrouw, maar haar familie is sinds deze middag wel weer thuis. De burgemeester doet er alles aan om samen met de diensten van Buitenlandse Zaken het lichaam weer naar België te halen, maar het is wachten op de vrijgave door de lokale Amerikaanse autoriteiten.

Ook over de uitvaart is dus nog niets duidelijk maar ondertussen kan iedereen, sinds woensdagmiddag, terecht in woonzorgcentrum De Oever in Oostnieuwkerke, waar een rouwregister ligt. "Het is er al heel druk geweest. Er is bijna constant iemand die zijn medeleven neerschrijft. Het is de bedoeling dat we het register tijdens de uitvaart bezorgen aan de familie", aldus Vanderjeugd.