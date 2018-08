Moeder en twee kinderen aangereden op fiets, twee slachtoffers in levensgevaar

Nathalie De Bisschop

31 augustus 2018

21u57

Bron: VTM NIEUWS

In Waasmunster zijn een moeder en haar twee kinderen (9 en 12) aangereden door een wagen. De moeder en een van de twee kinderen zijn in levensgevaar. Het andere kind is buiten levensgevaar. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.