Moeder en stiefvader in beroep vrijgesproken voor seksueel misbruik van dochters EB

17u01

Bron: Belga 0 Thinkstock Archiefbeeld. Het Antwerpse hof van beroep heeft een 40-jarige moeder en haar 37-jarige partner uit Wuustwezel vrijgesproken voor het vermeend seksueel misbruik op haar twee dochters. In eerste aanleg hadden ze nog vier en zes jaar cel gekregen en werden ze ook nog eens vijf jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Het hof vond de feiten echter niet bewezen.

De vader van de meisjes deed in maart 2014 aangifte. Zijn dochters, toen 11 en 13 jaar, vertelden tijdens hun videoverhoor bij de politie hoe ze meermaals seksueel misbruikt werden door hun stiefvader. Bij het jongste meisje waren de zedenfeiten begonnen toen ze in het eerste leerjaar zat, bij het oudste in het derde leerjaar. Hun moeder zou actief aan het misbruik hebben deelgenomen. De moeder en stiefvader hebben de aantijgingen altijd ontkend en gingen dan ook in beroep tegen hun veroordeling.

Verhoor 'gecontamineerd'

Het openbaar ministerie voegde tijdens het proces in beroep een verslag van de Algemene Inspectie van de politie aan het dossier. Daaruit bleek dat een inspecteur bij de onderzoeksrechter haar beklag had gedaan over de inmenging van de partner van de vader. Die vrouw is een politievrouw, gespecialiseerd in de ondervraging van kinderen. "Door haar optreden zorgde zij waarschijnlijk voor een contaminatie van de audiovisuele verhoren van de kinderen", luidde het in het verslag.

Gelet op die contaminatie en het feit dat de verklaringen van de meisjes op cruciale punten verschilden van elkaar, twijfelde het hof aan hun geloofwaardigheid. Er waren ook geen bruikbare medische vaststellingen van het vermeende misbruik en de ouders van de meisjes hadden een getroebleerde verstandhouding. Het hof vond de feiten bijgevolg niet bewezen en sprak beide beklaagden vrij.