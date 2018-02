Moeder en kind verongelukken bij zware kettingbotsing op E42 HA

16 februari 2018

17u21

Bron: RTL, Sudinfo 3 Een moeder en haar kind zijn vanmiddag om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval op de E42 ter hoogte van Grâce-Hollogne, tussen Namen en Luik. Dat meldt Sudinfo. Volgens RTL waren drie vrachtwagens en drie andere voertuigen betrokken bij de crash.

De hulpdiensten troffen bij aankomst acht gewonden aan, van wie er verschillenden gekneld in hun voertuig zaten, zegt Emmanuel Belaire van de brandweer van Luik. Voor een moeder en haar kind kon geen hulp meer baten; zij stierven ter plekke. De identiteit en leeftijd van de slachtoffers zijn nog onbekend. Volgens Sudinfo gaat het om een gezin dat op vakantie was.

De gewonden kregen ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werden daarna naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Hun toestand is nog onduidelijk. De brandweer, tien ziekenwagens en een verkeersdeskundige rukten uit naar de plaats van de crash. De oorzaak van de aanrijding is nog niet duidelijk en wordt onderzocht.

De politie heeft de snelweg in de richting van Luik afgesloten. Aan weggebruikers wordt gevraagd om de omgeving te vermijden of de omleidingsroute via de A602 te volgen.