Moeder en kind gewond nadat wagen over de kop gaat op E17

15u27

Een moeder en haar kind zijn deze middag rond 12.45 uur gewond geraakt na een spectaculair ongeval op de E17 in Beervelde (Lochristi).

De vrouw reed in de richting van Gent. Vermoedelijk tikte ze met haar Chevrolet Spark de betonnen middenberm aan, waardoor ze met haar wagen over de kop ging. De wagen belandde op z'n dak en beide inzittenden moesten bevrijd worden. Ze werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Lokeren overgebracht.

Door het ongeval waren de twee meest rechtse rijstroken versperd, waardoor het verkeer slechts over de linkerrijstrook kon passeren. Dat veroorzaakte een file vanaf Lokeren. Rond 13.45 uur was de rijbaan weer vrij.

