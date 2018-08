Moeder en haar twee zoontjes van voetpad gemaaid in Sint-Niklaas, één kind (5) overleden Kristof Pieters

20 augustus 2018

17u13

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VTM NIEUWS 1764 Op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas is een auto rond 16.15 uur ingereden op een moeder en haar twee kinderen die op het voetpad liepen. Eén van de kinderen is daarbij overleden, bevestigen de hulpdiensten. De inzittenden van de wagen zijn opgepakt, meldt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) aan VTM NIEUWS.

De bestuurder van een auto met Nederlandse nummerplaat verloor deze namiddag de controle in een bocht. Hij belandde op het voetpad ter hoogte van de ingang van supermarkt Lidl en reed de vrouw en haar twee kinderen frontaal aan. Volgens getuigen reed de auto aan hoge snelheid in op de slachtoffers en gingen de inzittenden daarna op de loop.

Eén jongetje van 5 jaar overleefde de zware klap niet. De moeder en haar andere zoon raakten levensgevaarlijk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt VTM NIEUWS.

De precieze omstandigheden van het ongeluk worden nog onderzocht. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. Ook het labo en het parket zijn ter plaatse.

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) bevestigt aan VTM NIEUWS dat de inzittenden van de wagen zijn opgepakt. Het gaat om de bestuurder en twee passagiers. Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde kan alleen bevestigen dat één kind overleden is. Het is nog niet duidelijk of er sprake was van een vluchtmisdrijf en of er betrokkenen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Het parket zal pas morgen communiceren over de omstandigheden van het ongeval en eventuele voorgeleiding van betrokkenen.

Normaal gezien kan de bestuurder aangehouden worden voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval, maar als er sprake is van vluchtmisdrijf of schuldig verzuim kunnen ook de andere inzittenden voor de onderzoeksrechter verschijnen. De verhoren van de verdachten vanavond moeten meer duidelijkheid brengen