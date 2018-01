Dertiger doodt ex-partner en kinderen in Dworp en slaat hand aan zichzelf in Molenbeek Redactie

29 januari 2018

14u38

Bron: VTM Nieuws 0

In het Vlaams-Brabantse Dworp (Beersel) zijn de levenloze lichamen aangetroffen van een vrouw en haar drie kinderen. Het gaat om de ex-partner en kinderen van een 39-jarige man die vanochtend een einde maakte aan zijn eigen leven in Sint-Jans-Molenbeek.

Eén en ander wijst erop dat de man eerst zijn ex en kinderen om het leven heeft gebracht en vervolgens zelfdoding heeft gepleegd. Dat meldt het Brusselse parket.

De man had vanochtend zijn wagen in de parking van het appartementsgebouw in Molenbeek in brand gestoken. Nadien sprong hij van de 20ste verdieping van het gebouw. Een familie van zes die bevangen raakte door rook op de gang van het flatgebouw werd preventief naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Een zevende persoon kreeg ter plaatse zuurstof toegediend.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.