Moeder en drie kinderen belanden in vijver bij mogelijke wanhoopsdaad: kinderen buiten levensgevaar, mama nog vermist

04 november 2019

21u17

Bron: Belga 10 Namen In het Louise-Mariepark in Namen zijn vanavond een vrouw en drie kinderen in een vijver gevallen. De drie kinderen werden ondertussen uit het water gehaald en verkeren buiten levensgevaar. Intussen is de zoektocht naar de vermiste moeder stopgezet, meldt de brandweer van Nage.

Kort na 19 uur werden de hulpdiensten opgebeld om in te grijpen bij een incident waarbij "vier mensen" in het water waren gevallen. Later bleek het om een moeder en drie kinderen te gaan.

Verschillende ambulances, een duikersteam en een logistiek voertuig zijn ter plaatse gegaan. De drie kinderen zijn zelf uit de vijver geraakt of werden door de duikers uit het water gehaald. Ze werden per ambulances vervoerd naar het ziekenhuis. Volgens de bevelhebber van de brandweer, kolonel Pierre Bocca, zijn de kinderen niet in levensgevaar.





Rond 20 uur was de moeder nog steeds vermist. De zoektocht is intussen stopgezet en wordt morgenochtend voortgezet. Volgens de eerste informatie zou de moeder een wanhoopsdaad hebben begaan. Mogelijk sleurde ze daarbij ook één of meerdere kinderen mee in het water.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

Trois enfants sauvés de l’étang du parc Louise-Marie à Namur: les plongeurs cherchent une quatrième personne https://t.co/2CJNu1kXzQ LaMeuse.be(@ LaMeuse_be) link