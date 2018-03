Moeder en dochter vermoord teruggevonden in Herstal, politie op zoek naar dader rvl

24 maart 2018

19u17

Bron: Belga 106 Zaterdag omstreeks 15.00 uur zijn de levenloze lichamen van een vrouw en haar dochter aangetroffen in een woning in de Paul Jansonstraat in Herstal. Dat is vernomen bij het parket van Luik. De twee werden met een mes vermoord. Eén persoon wordt momenteel gezocht.

Normaal had de ex van het jongste slachtoffer (33) het kind moeten ophalen dat ze beiden hebben, zo berichten diverse media. Toen de man bij het huis kwam, was er niemand die de deur opendeed en daarom heeft hij de politie erbijgehaald.

De politie trof de twee vrouwen, de moeder en de dochter dood aan in de woning. Ze waren met een mes om het leven gebracht. De onderzoeksrechter en de magistraat van dienst zijn ter plaatse gegaan. Een onderzoek is geopend en één persoon wordt door de politie opgespoord, aldus het parket van Luik.