Moeder en dochter in de cel voor hele reeks oplichtingen kv

19u17

Bron: Belga 1 Thinkstock De Brugse onderzoeksrechter heeft een 44-jarige vrouw en haar 23-jarige dochter aangehouden op verdenking van een hele reeks feiten van oplichting. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Carine B. werd recent al tot tien maanden effectieve celstraf veroordeeld voor sociale inbreuken.

Sinds 2015 zouden Carine B. en haar dochter Sherlyn D. zich schuldig gemaakt hebben aan een hele reeks feiten van oplichting. Ze worden ook verdacht van valsheid in geschrifte, bedrieglijk onvermogen en het wegmaken van in beslag genomen goederen. Bij zogezegde transacties in de immobiliënsector zouden ze steevast voorschotten en commissies achterovergedrukt hebben. De verdachten maakten daarbij onder andere gebruik van tweedehandswebsites.

Op 29 september 2016 werd ook een controle uitgevoerd in hun kapperszaak Salon 26 in Zeebrugge. Een kapster bleek niet correct via Dimona gemeld bij de RSZ. Later bleek ook een poetsvrouw niet correct ingeschreven. In totaal kregen drie werkneemsters hun loon niet uitbetaald. Na een controle achtervolgden moeder en dochter zelfs de controleur van de sociale inspectie. Voor die feiten werd Carine B. al tot tien maanden effectieve celstraf veroordeeld. Haar dochter kreeg zes maanden met uitstel.

De verdachten verhuisden enkele maanden geleden naar Brasschaat, waar ze nieuwe slachtoffers maakten. Uiteindelijk keerden ze terug naar West-Vlaanderen. Moeder en dochter werden gearresteerd en zijn ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter. Vrijdag zal de Brugse raadkamer beslissen of ze langer in de cel moeten blijven.

Mogelijk zijn er nog gedupeerden die geen aangifte hebben gedaan. "In het gerechtelijk onderzoek zijn reeds een hele resem feiten vervat. Personen die menen evenzeer het slachtoffer te zijn van deze verdachten, kunnen zich met hun klacht tot de politie wenden," klinkt het bij het parket.