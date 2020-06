Moeder doodt twee kinderen in Henegouwen, derde slachtoffer in kritieke toestand SVM

30 juni 2020

19u08

Bron: RTL, La Dernière Heure 60 In Erquelinnes (Henegouwen, tegen de Franse grens; nvdr) heeft een moeder haar twee kinderen gedood. Zij zouden volgens RTL 22 maanden en zeven jaar oud geweest zijn. Een derde kind (8) verkeert in kritieke toestand, laat de burgemeester weten. De oorzaak van het gezinsdrama is nog niet bekend.



“De vrouw zelf is er ook heel erg aan aan toe”, klinkt het. Zij probeerde naar verluidt zelfmoord te plegen via een overdosis aan medicijnen. Het was de vader van het gezin die in de late namiddag de vreselijke ontdekking deed.

De man werd opgevangen door slachtofferhulp. Ook de aanwezige agenten en ambulanciers zullen psychologische ondersteuning krijgen.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.