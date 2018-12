Moeder doodt haar zoontje (6) en probeert zelfmoord te plegen in Bree HA MMM

26 december 2018

23u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 35-jarige moeder uit Bree heeft vanavond haar zoontje van zes verdronken in bad. Ze probeerde daarna zelf uit het leven te stappen. Het was de vader van het kind die op het drama uitkwam. Het koppel scheidde enkele jaren geleden.

Rond 19 uur ging de ex- van Tamara N. hun zoontje ophalen in Bree. De twee waren sinds enkele jaren gescheiden en had beiden het hoederecht over het kind. Toen er niemand opendeed, ging de vader achterom kijken en zag in het appartement licht branden. De man verwittigde de hulpdiensten, die zich naar de Millenstraat in Bree haastten.

Tamara N. lag er gewond in huis. In de badkamer troffen ze het zoontje van zes jaar aan. Hij was verdronken in bad. Officieel wil het parket nog niet communiceren, maar alles wijst in de richting van een familiedrama.

Tamara N. was gescheiden van haar man en woonde sinds kort met haar zoontje in Bree. De vrouw, een thuisverpleegster, kampte al langer met psychische problemen. Zo had ze vorig jaar nog een burn-out en zat ze met donkere gedachten. Eerder ging ze ook al een half jaar lang in dagtherapie.

Waarom haar stoppen vanavond helemaal doorsloegen in haar appartement is niet duidelijk. Iets meer dan een week geleden, op 17 december, verjaarde haar zoontje nog. Hij werd toen zes. Ook de peter van het kind kwam vanavond even naar de plaats van de feiten. Hij wilde niet reageren op het drama.

Het parket van Limburg werd op de hoogte gebracht en er kwam een forensisch team ter plaatse. Het Limburgse parket vorderde een onderzoeksrechter om de onderzoekshandelingen uit te voeren. In het belang van het onderzoek en om de sereniteit te bewaren, communiceert het parket vanavond niet verder over deze zaak.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.