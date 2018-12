Moeder doodt haar kind en probeert zelfmoord te plegen in Bree

26 december 2018

Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Het Limburgse Bree is vanavond opgeschrikt door een familiedrama. Een moeder doodde er haar kind en probeerde daarna zelfmoord te plegen. De feiten vonden plaats in een woning aan de Millenstraat. Over de toestand van de moeder is voorlopig niets bekend.