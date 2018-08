Moeder doodgereden Merel De Prins stapt in politiek: "Ik doe dit voor álle verkeersslachtoffers"

Daimy Van den Eede

14 augustus 2018

15u50

Bron: VTM NIEUWS

0

Peggy Muyldermans, de moeder van Merel De Prins, komt in Zemst op voor de CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Peggy’s dochter Merel werd in 2015 doodgereden op de fiets. Daarom wil Peggy gevaarlijke verkeerspunten veiliger maken.