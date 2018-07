Moeder die werd beschuldigd van kindermoord weer vrij TTR

31 juli 2018

18u59

Bron: Belga 0 De Brusselse raadkamer heeft gisteren een vrouw die verdacht werd van kindermoord vrijgelaten. De vrouw en het lichaam van haar baby van een paar maanden oud werden op 16 november 2017 aangetroffen in de Elandstraat in Watermaal-Bosvoorde, dichtbij de sporen.

De vrouw moet zich wel verplicht laten opnemen in een psychiatrische instelling, klinkt het vandaag bij het parket van Brussel, dat daarmee de berichtgeving van La Capitale bevestigt.

De vrouw zelf was ernstig gewond toen ze op de bewuste dag in november samen met haar dode kind werd gevonden. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.



Het parket van Brussel stelde een onderzoeksrechter aan, die haar aanhield.