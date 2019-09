Moeder die vijf kinderen gruwelijk mishandelde daagt niet op voor proces LH

19 september 2019

17u00

Bron: Belga 2 Vandaag werd in het hof van beroep van Henegouwen een "afschrikwekkende en voorbeeldige" straf gevorderd tegen G.V., omdat ze haar vijf minderjarige kinderen onmenselijk behandeld had. Zo gaf ze de kinderen geen eten en sloeg ze hen. G.V. bleef afwezig op haar proces. Haar advocaat, die geen bericht van haar had gekregen, weigert haar nog te vertegenwoordigen. Haar echtgenoot werd ook vervolgd, maar hij maakte een einde aan zijn leven in de gevangenis.

In 2016 waarschuwden kinderartsen van het Onze Lieve Vrouw-ziekenhuis van Gosselies de gerechtelijke autoriteiten. Een zesjarig meisje had psychomotorische vertraging opgelopen en vertoonde een groot hiaat in haar groeicurve. Het kind werd mishandeld sinds het nog net geen twee jaar oud was.

Uit een onderzoek kwamen veel getuigen naar voren die bevestigden dat de kinderen genoegen moesten nemen met etensresten van de ouders en als drank een mengsel van water en mayonaise moesten nuttigen. Op school doorzochten de kinderen de vuilnisbakken op zoek naar voedsel. Ze kregen als bijnaam "allesverslinders”.

Uitwerpselen opeten

De kinderen kregen ook regelmatig lijfstraffen. Ze werden vaak urenlang opgesloten in hun kamer of gedwongen in een hoek te knielen met hun armen in de lucht. Tijdens een van deze straffen deed een van de meisjes haar behoefte. Ze werd door de vader gedwongen om haar uitwerpselen op te eten.

Volgens het openbaar ministerie was G.V. medeplichtig aan de mishandelingen door haar man. "Ze verborg de situatie voor de maatschappelijk werkers, ze presenteerde haar man als een perfecte man en hun gezin als een normaal gezin. Ze ontkende dus de feiten. Terwijl hij in de gevangenis zat, had ze hem kunnen aangeven, maar dat deed ze niet. Ze zei dat ze het slachtoffer was, samen met haar man, van haar schoonouders", aldus de procureur. De kinderen werden uiteindelijk toevertrouwd aan pleeggezinnen.

Het echtpaar was ook gewelddadig tegen een gehandicapte vrouw die soms voor de kinderen zorgde. "Omdat ze getuige was van bepaalde mishandelingen, werd ze op haar beurt geslagen", aldus de procureur.

Voor het paar was een kind niet meer dan een middel om kinderbijslag te incasseren. De procureur en de advocaat van de burgerlijke partijen hopen dat de kinderen voortaan in fatsoenlijke omstandigheden kunnen opgroeien zoals elk ander kind.

Uitspraak volgt op 17 oktober.