Moeder die peuter (2) op barbecue legde, komt vrij: “Nu kan ze eindelijk naar het grafje” Stéphanie Romans en Wouter Hertogs

15 juni 2019

05u27 8 De jonge moeder (29) die haar dochtertje (2) nog geen twee jaar geleden verbrandde op een barbecue, mag uit de gevangenis. Overdag moet ze naar het ziekenhuis voor psychiatrische begeleiding, maar ‘s avonds en in het weekend mag ze gaan en staan waar ze wil.

De hele dag zat de moeder van Julie M. gisteren naast haar telefoon, ongeduldig wachtend op een telefoontje van de gevangenis van Berkendael. Uiteindelijk kwam de verlossende oproep: Jacqueline (54) mocht haar dochter gaan ophalen. “Ik hoop dat er eindelijk een eind komt aan deze twee jaar durende nachtmerrie”, zegt de vrouw.

Die nachtmerrie is begonnen op 24 september 2017. Julie en haar dochtertje Pari (2) zijn alleen thuis in de gezinswoning in het Vlaams-Brabantse Eppegem (Zemst). Die zondagavond zien buren rook van onder de garagepoort opstijgen. Ze bellen een broer van M., die in hetzelfde huis woont. Hij doet de garage open en sleept de rokende barbecue naar buiten. Pas dan ziet hij dat het verkoolde lichaam van zijn nichtje Pari op het rooster ligt. Julie moet met een zware CO-vergiftiging naar het ziekenhuis.

Elke dag bezoek

Als de jonge moeder ontwaakt uit haar coma, verklaart ze dat ze haar kind wilde doden om vervolgens zelf uit het leven te stappen. Ze had het al een tijdje moeilijk. Een paar maanden eerder vroeg haar man, een Iraniër die in Londen woont, de scheiding aan. Daarna buisde ze voor de examens van haar managementopleiding. Ze vertelde de speurders ook dat haar dochter nog leefde toen ze het meisje op de barbecue legde. Maar het gerecht twijfelt daaraan. Er zat immers geen roet in de longen. Dat wijst erop dat het kind geen rook heeft ingeademd en dus mogelijk al overleden was toen M. de barbecue aanstak.

“We hebben vaak gepraat over waarom ze het gedaan heeft”, zegt mama Jacqueline. “Zeker in het begin. Ze herinnerde zich niet alles en begreep het zélf niet. ‘Wat heb ik toch gedaan, mama?’, vroeg ze telkens. Ook ík begreep het niet. Julie was een buitengewone moeder. Ze hield zielsveel van haar dochter. Als ze helder van geest was geweest, zou ze zoiets nooit gedaan hebben.”

Jacqueline bezocht haar dochter zo goed als elke dag in de gevangenis. “Natuurlijk vind ik het erg wat Julie gedaan heeft. Ik ben mijn kleindochter én mijn dochter in één keer kwijtgeraakt. Ik zag Pari graag. Maar Julie hoort niet in de gevangenis.”

Psychose

Tot gisteren was het niet duidelijk of M. al dan niet terecht zou moeten staan voor de correctionele rechtbank. Dat kan enkel als iemand toerekeningsvatbaar is. “Psychiatrisch onderzoek heeft aangetoond dat ze dat op de dag van de feiten niét was”, zegt haar advocaat Wouter Smet. “Ook nu nog heeft ze volgens de deskundigen een latente psychose, waarvoor ze in behandeling moet.” En dus hoeft M. niet voor de strafrechter te komen. De raadkamer liet haar zonder proces interneren, zodat ze behandeld kan worden voor haar psychologische problemen.

De jonge vrouw hoeft niet naar een gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis. “Ze komt vrij uit de gevangenis en gaat ambulant in behandeling”, zegt advocaat Smet. “Dat betekent dat ze zich overdag moet aanmelden in het ziekenhuis voor dagopname. Ze mag thuis slapen en in het weekend kan ze gaan en staan waar ze wil. Iedereen vond dat het beste: Julie, haar familie en het parket.”

Spaans geleerd

De kamer voor bescherming van de maatschappij (KBM) - dezelfde kamer die besliste over de internering van kindermoordenaar Kim De Gelder - volgt haar vooruitgang op. Zodra ze vrijkomt, krijgt M. onderdak bij familie. “Ze wil nog iets van haar leven maken”, zegt Jacqueline. “In de gevangenis studeerde ze Spaans, Duits en ze volgde lessen make-up.”

Daarnaast heeft Julie nog één wens: “Ze wil naar het grafje van Pari. Dat heeft ze nog altijd niet kunnen bezoeken.”

***

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.