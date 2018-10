Moeder die drie kinderen ombracht "niet toerekeningsvatbaar" volgens eerste verslag psychiaters Siebe De Voogt HR

02 oktober 2018

10u26

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 4 De moeder die eind augustus haar drie kinderen om het leven bracht in Varsenare, was volgens het voorverslag van de gerechtspsychiaters op het moment van de feiten ontoerekeningsvatbaar. Dat bleek vanmorgen na de zitting van de raadkamer in Brugge, die de aanhouding van Bieke W. (30) met een maand verlengde.

De vrouw reed in de nacht van 28 op 29 augustus opzettelijk tegen een brugpijler op de E40 in Oostkamp. Ze overleefde de klap, maar verklaarde dat ze haar kinderen iets had aangedaan. In haar woning in de Ter Hauwestraat in Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke, troffen de speurders later de lichamen van de drie slachtoffers aan. Het ging om een vierjarig meisje E., een tweejarig jongetje F. en een jongetje A. van minder dan drie maanden oud.

“Het voorlopige verslag van het college stelt dat alles bij mijn cliënte wees op een zware geestesziekte op het moment van de feiten”, zegt haar advocaat Philip Van den Berghe. “Een behandeling in een gespecialiseerde gesloten afdeling van een psychiatrische kliniek is volgens hen dan ook wenselijk.”

Postnatale depressie

De verdediging drong vanmorgen aan op een voorwaardelijke vrijlating van W., maar daar ging de raadkamer niet op in. “Wij deden al enkele concrete voorstellen naar bepaalde instellingen, maar het is momenteel wellicht nog te vroeg voor een eventuele vrijlating. Het is volgens mij duidelijk: Bieke hoort niet thuis in de gevangenis, maar wel in de psychiatrie. Al ben ik wel nog voorzichtig met mijn uitspraken: het gaat immers slechts om een voorverslag en nog geen definitief.” Volgens haar advocaat kampte ze met een zware postnatale depressie en had ze een dag later al een afspraak bij de psychiater.