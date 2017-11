Moeder die brand stichtte in eigen woning: "Ik wist niet dat kinderen binnen waren" KV

Sonja T.M. tijdens haar proces voor de correctionele rechtbank in Brussel. Sonja T.M., de 38-jarige vrouw die in februari 2015 de brand in Lennik veroorzaakte waarbij haar drie kinderen van 2, 4 en 6 jaar oud om het leven kwamen, blijft erbij dat ze opzettelijk brand stichtte in een bijgebouw van de gezinswoning maar dat ze niet wist dat de kinderen in dat lokaal aanwezig waren. Dat heeft ze maandag verklaard voor de Brusselse correctionele rechtbank. De vrouw staat er terecht voor drievoudige kindermoord.

Sonja T.M. kwam in 1999 vanuit Senegal in België terecht en ging aan de slag in de horeca, eerst als café-uitbaatster, nadien als serveerster en animeermeisje in champagnebars. In 2005 kreeg ze een eerste dochter uit een relatie met een Belg en eind 2006 leerde ze Helmut Ulin kennen, met wie ze nog drie kinderen kreeg.

Die relatie verliep met ups en downs. "In 2013 zijn we uiteindelijk samen gaan wonen in zijn woning in Lennik, ik dacht dat het toen beter zou gaan", aldus Sonja T.M.

Dat bleek een illusie want de lokale politie moest 25 maal tussenkomen voor ruzies tussen beide partners en verschillende getuigen maakten gewag van het verregaande drankgebruik van Sonja T.M. Uiteindelijk nam Sonja T.M. naar eigen zeggen de beslissing om Helmut Ulin te verlaten. Op 11 februari 2015 zou ze dat plan tot uitvoering brengen.

"Ik zou met de kinderen vertrekken maar besloot eerst nog wraak te nemen door een bijgebouw in brand te steken", verklaarde Sonja T.M. "Ik goot er white spirit en benzine uit. Daarna stak ik die in brand. Pas nadien realiseerde ik me dat ik de kinderen niet meer zag. Door een raam zag en hoorde ik ze in dat brandende bijgebouw maar ik kon er niet meer bij."