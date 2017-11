Moeder die brand stichtte in eigen huis waardoor drie kinderen omkwamen in het nauw gebracht door branddeskundige Proces dodelijke brand Lennik ADN

14u51

Bron: Belga 4 Photo News Sonja T.M., de 38-jarige vrouw die in februari 2015 de brand in Lennik veroorzaakte waarbij haar drie kinderen van 2, 4 en 6 jaar oud om het leven kwamen, is deze voormiddag in het nauw gebracht door de branddeskundige. Voor de correctionele rechtbank legde die deskundige een aantal verklaringen af die de versie van T.M. over de feiten sterk in twijfel trekken.

Sonja T.M. stichtte brand in een bijgebouw van de gezinswoning. De drie jongste kinderen overleefden de brand niet. Zij bevonden zich immers in het bijgebouw waar de brand woedde, maar dat wist Sonja T.M. naar eigen zeggen niet.

"Ik goot er white spirit en benzine uit, onder meer op een matras", verklaarde de vrouw gisteren. "Daarna ging ik in de keuken een vod halen, drenkte die in frituurolie, stak die in brand een gooide ze vanuit de deuropening in de uitgegoten white spirit." Dat verhaal wordt nu stevig aan het wankelen gebracht door de branddeskundige. Die verklaarde vandaag dat de brand begon aan de matras waarop de white spirit was uitgegoten. Alleen bestond het bijgebouw uit een korte gang en een lokaal en lag die matras in het lokaal. Volgens Sonja T.M. gooide ze de brandende vod het lokaal binnen terwijl ze in de opening van de buitendeur stond.

"Dat kan niet, ze moet minstens in de opening van de binnendeur gestaan hebben", aldus de deskundige.

Als ze daar is geweest, moet ze daar brandwonden en een rookvergiftiging aan overgehouden hebben Branddeskundige

Teruggekeerd om kinderen te redden?

Ook beweerde Sonja T.M. dat ze nog naar het bijgebouw zou teruggekeerd zijn om haar kinderen te redden, maar daar voor een gesloten binnendeur kwam te staan.

"Die binnendeur is altijd opengebleven, dat blijkt uit de roetsporen", zei de branddeskundige. "De temperatuur in die gang moet ook opgelopen zijn tot ongeveer 300° Celsius. Als ze daar is geweest, moet ze daar brandwonden en een rookvergiftiging aan overgehouden hebben."

De brandweer was destijds massaal aanwezig om de kinderen uit de brand te redden.