Moeder die baby door elkaar schudde krijgt in beroep zwaardere straf: vijf jaar cel Redactie

07 maart 2018

15u54

Bron: belga 0 Het Antwerpse hof van beroep heeft een 31-jarige vrouw uit Turnhout zwaarder bestraft voor de mishandeling van haar drie maanden oude baby. Ze had haar dochter zo hard door elkaar geschud dat ze nu zwaar gehandicapt is en hulpbehoevend voor de rest van haar leven. De vrouw had in eerste aanleg twee jaar cel gekregen. Het hof veroordeelde haar vandaag tot vijf jaar cel, waarvan vier jaar effectief. Ze moet de voogd van haar dochter 323.300 euro schadevergoeding betalen.

De dochter van de beklaagde was als prematuurtje geboren en verbleef de eerste drie maanden in het UZ Antwerpen. Op 14 augustus 2009 mocht ze haar mee naar huis nemen. Nog geen twee weken later, in de nacht van 26 op 27 augustus 2009, brachten de beklaagde en haar toenmalige vriend het meisje binnen op de spoeddienst van het Sint-Jozefziekenhuis in Turnhout, omdat ze naar adem hapte en maar bleef huilen.

Een CT-scan van de hersenen toonde verschillende bloedingen. De baby had ook blauwe plekken, onder meer onder de oksels. Dergelijke letsels passen bij het shakenbabysyndroom. Volgens de gerechtsdeskundige hadden haar verwondingen niets met haar vroeggeboorte te maken en werden ze opzettelijk veroorzaakt door een intense schudbeweging.

De beklaagde ontkende de mishandeling, maar aangezien zij de hele nacht alleen was met de baby, moest zij volgens het hof wel diegene zijn die haar door elkaar had geschud. De gevolgen voor het slachtoffer zijn dramatisch. Het meisje, dat intussen acht jaar is, heeft een motorische leeftijd van drie maanden. Ze is aan haar rolstoel gekluisterd en voor honderd procent op de hulp van anderen aangewezen. Het meisje verblijft in een instelling. De beklaagde heeft quasi geen contact meer met haar of met haar drie andere kinderen.