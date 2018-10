Moeder blijft vast voor moord op haar drie kinderen, maar gaat in beroep SDVO

26 oktober 2018

11u38 1 De moeder die eind augustus haar drie kinderen om het leven bracht in Varsenare, blijft twee maanden langer in de cel. De Brugse raadkamer wil het eindverslag van de gerechtspsychiaters afwachten, alvorens een voorwaardelijke vrijlating te overwegen. Haar advocaat gaat in beroep.

“Het voorlopige rapport stelde dat mijn cliënte zwaar geestesziek was op het moment van de feiten”, zegt haar advocaat Philip Van den Berghe. “Wij verwachten niet dat het definitieve rapport daarvan zal afwijken. Mijn cliënt kan opgenomen worden in een gesloten psychiatrische instelling. Ik heb vandaag een geschreven verklaring neergelegd van zowel haar familie als die van haar man Nicolas, die die wens ook expliciet uitdrukken.”

De verdediging van Bieke W. gaat in beroep tegen de beslissing van de Brugse raadkamer in de hoop dat het eindverslag van de gerechtspsychiaters binnen twee weken zal klaar zijn. Dan verschijnt de moeder voor de KI in Gent.

Het is intussen twee maanden geleden dat de vrouw haar drie kinderen Elyse (4), Fabrice (2) en Arthur (3 maanden) om het leven bracht. Ze kampte volgens haar advocaat met een zware postnatale depressie en had een dag later al een afspraak bij de psychiater.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.