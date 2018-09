Moeder blijft in de cel na moord op drie kinderen in Varsenare Siebe De Voogt ADN

04 september 2018

10u13

De moeder die vorige week haar drie kinderen om het leven bracht in Varsenare, blijft een maand langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer zonet beslist.

Bieke W. (30) bracht dinsdagnacht haar drie kinderen Elyse (4), Fabrice (2) en Arthur (3 maanden) om het leven. Wellicht door verstikking. Vervolgens wilde ze zichzelf van het leven beroven door tegen een brugpijler te rijden langs de E40 in Oostkamp. Ze overleefde de klap, maar verklaarde dat ze haar kinderen iets had aangedaan. In haar woning troffen de speurders de lichamen van de drie slachtoffers aan. Haar partner lag te slapen en had al die tijd niets in de gaten.

Bieke W. werd donderdagavond door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van drievoudige moord. De raadkamer heeft haar aanhouding deze ochtend met een maand verlengd. Volgens haar advocaat Philippe Van den Berghe zal het psychiatrisch onderzoek een belangrijke rol spelen in het dossier. Zijn cliënte zou geleden hebben aan een postnatale depressie. Het college van gerechtspsychiaters zal dus moeten uitmaken of de vrouw op het moment van de feiten toerekeningsvatbaar was.

Spijt

“Er is een college van psychiaters aangesteld om haar te onderzoeken. We hebben niet aangedrongen op een vrijlating”, stelt hij. De advocaat bevestigde verder dat zijn cliënte uitgebreide verklaringen heeft afgelegd. "Er is relatief weinig discussie over de materialiteit van de feiten. Tijdens de zitting van de raadkamer heeft ze nog eens gezegd dat het haar enorm spijt. Ze zou de klok willen terugdraaien, maar dat is uiteraard niet mogelijk."

Deze middag om 14 uur houdt de advocaat een persconferentie op zijn kantoor om verdere toelichting te geven over de stand van zaken. Op dat persmoment wil de familie van de verdachte vooral aantonen dat ze haar steunen. "De steun van de familie en van haar man is heel belangrijk. Voor hen is het ook onbegrijpelijk wat er gebeurd is." Aanvankelijk zouden zowel de moeder van W. als die van haar man ook aanwezig zijn. “Maar omwille van privacyredenen zal de moeder van de vader vertegenwoordigd worden door een advocaat”, klinkt het nu.