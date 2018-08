Moeder blijft aangehouden voor dood van drie kinderen in Varsenare Jef Artois & Daimy Van den Eede

30 augustus 2018

18u54

Bron: VTM Nieuws 0 De moeder van 30 uit het West-Vlaamse Varsenare die haar drie kinderen heeft gedood, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. Na de moord op haar kinderen botste de vrouw met opzet met haar auto tegen een brugpijler. Dinsdag beslist de raadkamer in Brugge over de verdere aanhouding van de verdachte

De vrouw werd deze namiddag voorgeleid in de rechtbank van Brugge. Agenten hielden een laken voor haar zodat ze niet herkenbaar in beeld kwam.



De kinderen waren amper vier en twee jaar en een baby van nog geen drie maanden. Verschillende mensen hebben bloemen neergelegd aan hun huis in Varsenare.

De vader van de kinderen was op het moment van de feiten thuis. Hij hoorde pas achteraf wat er gebeurd was en wordt begeleid door slachtofferhulp.



