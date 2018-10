Moeder bewaart 1.230 xtc-pillen en MDMA binnen bereik van 7-jarige dochter SPS

09 oktober 2018

14u32

Bron: Belga 0 Een dertigjarige vrouw uit Genk riskeert een gevangenisstraf van achttien maanden , nadat tijdens een huiszoeking onder meer 1.230 xtc-pillen werden aangetroffen in een oven en een flesje met MDMA in de koelkast. De vrouw dealde de drugs vanuit haar appartement in Genk, waar ze woonde met haar zevenjarige dochtertje.

Op 16 augustus 2017 zag de politie van Genk hoe enkele verslaafden het appartement van de vrouw verlieten. Ze werden gefouilleerd en beiden hadden speed en xtc op zak. De politie deed onmiddellijk een huiszoeking in het appartement en vond er onder meer een zak met 1.230 xtc-pillen, 26 gram speed, twee blokjes hasj en MDMA. De drugs lagen verspreid over het hele huis en binnen bereik van haar zevenjarige dochter.

De vrouw vertelde de agenten dat een vriend haar de drugs bezorgd had. De vrouw moest ook haar gsm afgeven om die te laten uitlezen. Later zou blijken dat ze de agenten de gsm van haar dochter had gegeven, zodat ze de hare kon laten verdwijnen. Haar advocaat vroeg een straf met probatieuitstel. Voor de man die haar van de drugs zou voorzien hebben, vroeg de procureur een gevangenisstraf van 24 maanden. Hij ontkent alles.

Vonnis op 6 november.