Moeder Belgische zakenman in Rusland: "Hij stierf geen natuurlijke dood, de waarheid is in handen van Poetin" Rosalie Pieters Delphine Vandenabeele

01 september 2018

13u41

Bron: VTM nieuws 5 De Belgische zakenman Bruno Charles De Cooman is woensdag in Rusland overleden en volgens zijn moeder gaat het om kwaad opzet. Volgens de Russische autoriteiten zou de man uit het raam van zijn appartement op de achtste verdieping gevallen zijn. Het Belgische federaal parket is een onderzoek gestart.

Volgens Marie-Madeleine Meunier, de moeder van De Cooman, zijn de Russen schuldig aan de dood van haar zoon. De topman van het Russische staalbedrijf NLMK ging volgens zijn moeder 's middags nooit naar zijn appartement.

"Woensdag kreeg hij de vraag om dat wel te doen, hij had ook net naar zijn zus een bericht gestuurd dat alles goed ging. Enkele ogenblikken later ligt zijn lichaam op het gelijkvloers op de grond", zegt zij tegen VTM Nieuws. Volgens haar was er iemand in De Cooman zijn appartement, die hem verdoofd heeft en hem door het raam heeft gegooid.

De Cooman had eerder een burn-out, maar volgens zijn moeder is zelfmoord uitgesloten. "Hij was een diep gelovig mens, hij zou zoiets nooit doen."

Volgens de Russische autoriteiten gaat het niet om een verdacht overlijden, maar het federaal parket in ons land volgt die stelling niet en is een onderzoek gestart.