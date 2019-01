Moeder Anuna De Wever stapt naar politie na bedreigingen tegen dochters: "Gelukkig heeft een tweeloop twee lopen” TT BVM

30 januari 2019

12u20 0 Katrien Van der Heyden, de moeder van klimaatspijbelaarster Anuna De Wever (17), is naar de politie gestapt na bedreigingen aan het adres van haar tweelingdochters. Dat zegt ze op Facebook. Van der Heyden laat zich door de bedreigingen echter niet uit haar lood slaan. “Uiteindelijk wint liefde altijd. Uiteindelijk zullen we moeten samenwerken.”

Van der Heyden deelde een commentaar op Facebook onder een Humo-post over het interview met de 17-jarige tweeling Anuna en Luka De Wever. Anuna is de initiatiefneemster achter de klimaatacties van scholieren van de voorbije weken. Ze krijgt daarvoor op sociale media niet alleen lof, maar ook kritiek te verwerken. En die gaat nu te ver, vindt haar mama Katrien. “Gisteren voor het eerst naar de politie moeten gaan”, schrijft ze. “Mijn tweelingdochters zijn bedreigd door een tweeloop.” De politie bevestigt aan onze redactie dat er een melding over de post is binnengekomen.

“Wie haat zaait zal cynisme oogsten. Verbittering zuigt een samenleving enkel verder in het moeras, het zijn emoties die energie leeg doen lopen en op termijn niemand helpen vooruit te gaan”, zegt ze nog. “Wat we nodig hebben is verbinding, hoop en vooral de moed om over de grenzen van links en rechts heen elkaar terug begripvol in de ogen te durven kijken. Luisteren naar de pijn van de andere kant en kijken hoe we samen uit het moeras kunnen geraken.”

"Een samenleving maken we samen”

“Misschien is dat nog het meest bedreigende aan mijn kinderen”, denkt de mama van Anuna ook. “Dat ze niet in staat zijn te haten, en daarom authentiek kunnen blijven hopen en verbinden. Uiteindelijk wint liefde altijd. Uiteindelijk zullen we moeten samenwerken. Uiteindelijk moeten we die luie zetel uit en het licht terug aansteken in ons leven. Uiteindelijk zullen we moeten genezen van haat en zien dat we allemaal gewoon mensen zijn en niet links of rechts of arm of rijk of vrouw of man.”

Van der Heyden verbindt er ook een oproep aan: “Komaan mensen, een samenleving maken we samen, een democratie maken we samen. Laat ons terug fier zijn op dat project. Elk een klein positief stukje bijdragen. Steek het licht aan in je leven en laat ons die trollen doodknuffelen!”

De oorspronkelijke post werd ondertussen van Facebook verwijderd.