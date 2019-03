Moeder aangehouden na verdacht overlijden van zesjarig meisje in Mont-Saint-Guibert bvb

04 maart 2019

11u35

Bron: Belga 6 De moeder van het zesjarige meisje dat vrijdag in Mont-Saint-Guibert in verdachte omstandigheden is overleden, is onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Ze wordt verdacht van kindermoord. Dat heeft de procureur des Konings van Waals-Brabant vandaag bekendgemaakt.

Vrijdagnamiddag troffen politie en hulpdiensten in een huis in de Rue de Corbais, in de stationswijk van Mont-Saint-Guibert, het lichaam van het zesjarige meisje aan. Er werd een onderzoeksrechter aangesteld en verschillende onderzoeksdaden gesteld, onder meer een autopsie.

De moeder van het meisje, een alleenstaande vrouw geboren in 1979, werd tijdens het weekend in verdenking gesteld en aangehouden voor kindermoord. De vrouw ontkent alle tenlasteleggingen.



De eerste bevindingen wijzen erop dat het meisje is overleden aan de gevolgen van wurging. “De materiële vaststellingen wijzen niet op de tussenkomst van een derde persoon”, aldus de procureur.