Moeder (83) en zoon (59) rond zelfde tijdstip gestorven: lichamen pas na week ontdekt HA

03 augustus 2018

12u33

Bron: La Capitale, Bruzz 2 De politie heeft deze week een opvallend dubbel overlijden vastgesteld in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. Een moeder (83) en haar 59-jarige zoon werden dood aangetroffen in hun appartement in de Artisjokstraat. Het duo stierf bijna gelijktijdig een natuurlijke dood, vernam Bruzz van het parket.

Gemaskerde politieagenten troffen de lichamen afgelopen woensdag aan in de flat nadat buren een indringende geur hadden waargenomen en de hulpdiensten hadden verwittigd. Het duo lag al ongeveer een week levenloos in de flat, meldt La Capitale. De wetsdokter en het labo kwamen ter plaatse, maar stelden geen kwaad opzet vast. "Er was geen derde persoon betrokken bij hun dood", vernam Bruzz van Denis Goeman, woordvoerder van het Brusselse parket. Dat zal geen onderzoek openen of autopsie bevelen op de lichamen.

Hoe de twee dan om het leven zijn gekomen, blijft een raadsel. Mogelijk stierven de moeder en haar zoon door de hitte of door hartfalen, meldt het parket. De shock van het overlijden van de ene, kan ook geleid hebben tot de dood van de andere, besluit Bruzz.