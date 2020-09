Moeder (61) die twee andersvalide kinderen doodde wil weg uit gevangenis KVDS

07 september 2020

15u01 0 Een vrouw uit Luik die tot tien jaar cel veroordeeld werd voor het vermoorden van haar twee andersvalide kinderen, wil na vier jaar weg uit de gevangenis. Rita Henkinet (61) vraagt om in de plaats geïnterneerd te worden.

Henkinet stond begin 2016 voor het assisenhof in Luik. In de nacht van 1 op 2 maart 2013 had de voormalige verpleegster uit Rocourt bij Luik haar andersvalide kinderen Audrey (26) en Arnaud (24) omgebracht. Ze diende hen een cocktail van geneesmiddelen toe en verstikte hen daarna met lakens. Vervolgens probeerde ze zelf uit het leven te stappen, maar dat mislukte. Enkele uren na de feiten werd ze bewusteloos teruggevonden.

Depressief

Volgens de psychiaters op het proces was de vrouw depressief en uitgeput, maar niet onverantwoordelijk. De openbare aanklager eiste twintig jaar cel, maar de jury hield rekening met verzachtende omstandigheden en gaf tien jaar. Zo had Henkinet het al heel moeilijk gehad in het leven en had ze voor de feiten een voorbeeldig bestaan geleid.





Intussen heeft ze vier jaar uitgezeten en wil ze weg van achter de tralies. “De gevangenis is niet aangepast aan mijn psychologische toestand. Ik wil geïnterneerd worden in een psychiatrische instelling”, klinkt het nu voor de strafuitvoeringsrechtbank.

De vader en de grootmoeder van de vermoorde kinderen zijn niet akkoord en noemen de nieuwe ontwikkeling in de zaak “schokkend”. “Arnaud en Audrey waren twintigers met een mentale leeftijd van zeven of acht, wat de moord door hun eigen moeder buitengewoon pijnlijk, schokkend, onbegrijpelijk en ondraaglijk maakt”, aldus hun advocaat Luc Dessy bij RTL Info.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of online op www.zelfmoord1813.be

