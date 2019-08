Moeder (54) overleden die met zoon (12) crashte onder vrachtwagen op E19 HAA

08 augustus 2019

11u09

Bron: Belga, Sudinfo 3 De moeder die gisteren zwaargewond raakte bij een verkeersongeval op de E19 in Henegouwen is afgelopen nacht aan haar verwondingen overleden. Haar 12-jarige zoon, die bij haar in de auto zat, is niet langer in levensgevaar. Zijn toestand is stabiel, meldt het parket van Bergen.

Het ongeval gebeurde gisterenochtend rond 9 uur op de E19 ter hoogte van Ville-sur-Haine, in de richting van Bergen. De vrouw, die samen met haar 12-jarige zoon in het voertuig zat, had niet gezien dat de rechterrijstrook afgesloten was wegens een ongeval. Ze reed in op een vrachtwagen. De auto raakte geklemd onder de truck en de brandweer moest beide slachtoffers bevrijden. Volgens het parket waren er geen remsporen te zien.



De moeder, een 54-jarige vrouw uit La Louvière, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze afgelopen nacht aan haar verwondingen overleden, meldt het parket van Bergen. Haar zoon werd eveneens zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand is intussen stabiel, aldus nog het parket.