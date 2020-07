Moeder (37) die haar twee kinderen doodde overgebracht naar gevangenis Brugge HAA

03 juli 2020

22u58

Bron: Belga, La Dernière Heure 1 Henegouwen De 37-jarige moeder uit Henegouwen die dinsdag haar twee kinderen doodde en een derde levensgevaarlijk verwondde, is overgeplaatst naar een medische vleugel van de gevangenis van Brugge. Dat meldt La Dernière Heure. Julie L. zou tijdens haar verhoor gezegd hebben dat ze haar leven wou beëindigen “zonder haar kinderen in de steek te laten”.

Een onderzoeksrechter heeft de moeder uit Erquelinnes, een dorp tegen de grens met Frankrijk, donderdag urenlang ondervraagd. Ze werd onder aanhoudingsbevel geplaatst en naar de gevangenis van Brugge gebracht. Julie L. verblijft er in een medische vleugel omdat ze nog verzorging nodig heeft.

Afgelopen dinsdag bracht de Waalse haar twee kinderen van 22 maanden oud en 7 jaar om het leven. Ze probeerde ook haar oudste zoon van 7 jaar te doden, maar die overleefde het familiedrama. Na haar gruweldaden trachtte Julie L. zelf ook uit het leven te stappen. De vader van het gezin vond de lichamen toen hij thuis kwam van zijn werk.

Moord en moordpoging

De toestand van de moeder was aanvankelijk kritiek, maar intussen is ze aan de beterhand. Volgens burgemeester David Lavaux (cdH) van Erquelinnes, die het gezin goed kende, liggen een miskraam en de lockdown aan de basis van het familiedrama.

Waalse media melden dat Julie L. donderdag kon ondervraagd worden. De moeder zou aan de onderzoeksrechter hebben uitgelegd dat ze haar leven wilde beëindigen “zonder haar kinderen in de steek te laten”. De vrouw wordt beschuldigd van moord en moordpoging op haar drie kinderen. Na het verhoor werd ze volgens La Dernière Heure naar de gevangenis van Brugge overgeplaatst.

Controle

“In dit soort zaken voorziet de procedure dat er een ontmoeting plaatsvindt tussen de verdachte en de directie en het gevangenispersoneel om mogelijke gedragsproblemen te bespreken”, citeert Belga Kathleen Van de Vijver, de woordvoerster van het Gevangeniswezen.

Julie L. werd in de gespecialiseerde gevangenisvleugel onder streng toezicht geplaatst om een mogelijke nieuwe wanhoopsdaad te voorkomen. Zo wordt bijvoorbeeld iedere vijftien minuten haar cel gecontroleerd. Maandag verschijnt de vrouw voor de raadkamer van Charleroi. Die zal beslissen of ze in de cel moet blijven in afwachting van haar proces.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.