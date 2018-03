Moeder (35) schuldig aan brandstichting in woning waarin ook dochtertje van drie maanden was Alexander Haezebrouck

13 maart 2018

10u26 4 De rechtbank van Kortrijk heeft een 35-jarige vrouw uit Emelgem veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan 15 maanden effectief, voor brandstichting. De vrouw stak op 15 november vorig jaar een wasmand op de eerste verdieping in haar woning in brand, en dat terwijl ook haar dochtertje van drie maanden oud in huis was.

De vrouw schreeuwde eerder al haar onschuld uit, maar de rechter vind dat er genoeg bewijs is dat de dame wel degelijk schuldig is. De vrouw zei eerst aan de hulpdiensten dat de gaskachel in brand stond, maar het was de wasmand op de eerste verdieping. Ze wees in eerste instantie ook naar haar partner die mogelijk schuldig zou zijn die op het moment van de brand naar de apotheek was, het was ook hij die uiteindelijk de brandweer verwittigde nadat ze hem belde dat het aan het branden was. Ook een buurvrouw die hulp kwam bieden, kreeg de deur tegen haar neus en ze negeerde ook telefoontjes van de noodcentrale.

Volgens de branddeskundige van het parket was de brand zeker aangestoken, dat werd tegengesproken door een deskundige die de advocaat van de vrouw had aangesteld. Maar die deskundige had enkel enkele stukken om zijn oordeel te vellen en kon niet meer ter plaatse gaan. Moeder en dochter werden op 15 november uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis.

De partner van de vrouw was vanmorgen ook aanwezig op de rechtbank en ook hij schreeuwde nogmaals haar onschuld uit. Volgens hem moet de brand per ongeluk ontstaan zijn nadat smeulende tabak van zijn sigaret in de wasmand is gevallen vlak voor hij vertrok naar de apotheek.