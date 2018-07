Moeder (34) voor ogen van haar kinderen doodgedrukt door eigen bestelbus HA

25 juli 2018

17u38

Bron: ANP, DPA 0 Een 34-jarige vrouw is in Duitsland voor de ogen van haar drie kinderen om het leven komen doordat haar bestelbus bij een tankstation plotseling in beweging kwam. Ze kwam klem te zitten tussen het voertuig en de muur van een huis en overleefde dat niet.

Op het moment van het ongeval in de plaats Mühldorf am Inn zaten twee kinderen in de bus. De oudste dochter stond buiten het voertuig. De vrouw had de bus bij het tankstation geparkeerd omdat ze volgens de politie olie of water wilde bijvullen. Het is niet duidelijk waardoor de bestelbus plots begon te rijden.