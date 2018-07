Moeder (27) uit Eernegem in cel voor poging tot gifmoord op 3-jarig zoontje Siebe De Voogt

20 juli 2018

12u47

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 54 Een 27-jarige vrouw uit Eernegem zit in de cel op verdenking van poging tot gifmoord op haar 3 jaar oude zoontje. Dat bevestigt het Brugse parket. J.G. en haar vriend brachten het kind eind vorige week binnen in het ziekenhuis. Na onderzoek kwam aan het licht dat het jongetje sporen van Tramadol in z'n bloed had: een sterke pijnstiller die uitsluitend voor volwassenen bedoeld is.

Zowel zijn vader, moeder als grootmoeder werden opgepakt als mogelijke verdachten. Het was uiteindelijk de moeder van het kind die bekende dat zij hem de pijnstiller had toegediend.

In haar verhoor verklaarde J.G. dat de zorg voor haar gezin - naast het slachtoffer heeft ze nog vier andere kinderen - haar te zwaar geworden was. Volgens de vrouw kampte het jongetje met astma en epilepsie en wilde ze hem daarvoor laten opnemen in het Zeepreventorium in De Haan. "Haar vriend zag dat niet zitten, waarop mijn cliënte de verkeerde beslissing nam om haar zoontje nog wat zieker te maken in de hoop dat hij dan wel zou toegeven", zegt Patrick Bernard Martens, de advocaat van J.G.

"Ze was uitgeput, maar wilde hem absoluut niet doden." Het jongetje zou intussen aan de beterhand zijn. De raadkamer verlengde vanmorgen de aanhouding van zijn moeder met een maand.

Pyschiatrisch onderzoek

Een college van drie psychiaters aangesteld om de verdachte te onderzoeken. De toxicoloog zal moeten onderzoeken of de hoeveelheid tramadol effectief dodelijk had kunnen zijn.

Tramadol, ook bekend onder de merknaam Tradonal, is een vrij sterke pijnstiller die vooral gebruikt wordt om hevige chronische pijnen te bestrijden. Ook kankerpatiënten krijgen het middel vaak toegediend.

De raadkamer heeft de aanhouding van de verdachte vanochtend met een maand verlengd. Voor poging tot gifmoord riskeert de moeder voor de correctionele rechtbank twintig jaar gevangenisstraf. Op het hof van assisen zou dertig jaar opsluiting de maximumstraf zijn.