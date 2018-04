Moeder (21) blijft in de cel voor poging gifmoord op zeven maanden oude baby HA

24 april 2018

14u31

Bron: Belga 0 De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 21-jarige vrouw uit Knokke-Heist met een maand verlengd voor poging tot gifmoord op haar zoontje van zeven maanden. De baby kreeg het antipsychoticum Haldol toegediend, maar de moeder ontkent haar betrokkenheid met klem.

Het kind werd op maandag 12 maart plots ziek en werd door zijn moeder naar het ziekenhuis van Knokke gebracht. Van daaruit werd de baby de volgende nacht overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Op 20 maart bracht de spoedarts van het UZ het parket op de hoogte van een verontrustende situatie. Het slachtoffer vertoonde immers duidelijke sporen van vergiftiging. Ondertussen is het jongetje wel aan de beterhand.

Na die melding door de spoedarts werden de ouders van het slachtoffer opgepakt. De onderzoeksrechter besliste om E.D. aan te houden op verdenking van poging tot gifmoord. Haar ex-partner werd na verhoor vrijgelaten. Het koppel ging in januari uit elkaar, maar het is niet bekend of die breuk een aanleiding kan zijn voor de feiten.

Ook is niet duidelijk wanneer het slachtoffer de dosis Haldol kreeg toegediend. Volgens de verdediging vertoonde de baby een dag eerder immers al vreemd gedrag. Toxicologisch onderzoek zal meer klaarheid moeten scheppen. "Het is ook nog wachten op het verslag van de gerechtspsychiater, maar we hebben ondertussen ook zelf een psychiater aangesteld", zegt haar advocaat Joris Van Maele.

Volgende maand ondergaat de verdachte een test met de leugendetector.