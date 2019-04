Modewinkelketen CoolCat vraagt ook in België faillissement aan: 163 werknemers betrokken ttr

02 april 2019

16u01

Bron: belga 0 binnenland Ook voor de Belgische activiteiten van de modewinkelketen CoolCat is het faillissement aangevraagd. Dat meldt het bedrijf deze namiddag. In België zijn er zeventien winkels en een hoofdkantoor, waarvoor in totaal 163 mensen (109 FTE) werken. Op 20 maart werd al het faillissement uitgesproken voor de Nederlandse vennootschappen van de winkelketen.

Na het faillissement van de Nederlandse activiteiten klonk het nog dat de buitenlandse onderdelen daarbuiten zouden vallen. Vandaag meldt het bedrijf dat de Belgische winkels “voor de aanlevering en overige ondersteuning zeer afhankelijk zijn van de Nederlandse vennootschappen”. De bestuurders van de Belgische activiteiten hebben daarom geoordeeld dat een gerechte reorganisatie in België “geen kans van slagen heeft”.



Gisteren werd beslist om het faillissement aan te vragen. In afwachting van het vonnis blijven de winkels gesloten. Een curator, die nog aangesteld moet worden, moet dan bekijken of de winkels weer open zullen gaan.

Het bedrijf wijst erop dat het de voorbije jaren, “net als veel andere modewinkelbedrijven” te maken heeft gehad met “zeer uitdagende marktomstandigheden”. Na een ingrijpende reorganisatie was er in de eerste helft van 2018 “een krachtige verbetering van de commerciële en financiële resultaten”, klinkt het vandaag. Dat herstel bleek echter onvoldoende om “een aantal incidentele en structurele tegenvallers in de tweede helft van 2018" op te vangen. Er wordt gewezen op de zeer warme en lange zomer van 2018 en extreem zachte winter van 2019.

De winkelketen in Nederland werd in 1979 opgericht door ondernemer Roland Kahn.