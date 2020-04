Modesector eist dringend duidelijkheid over uitstel solden tot augustus MDG

02 april 2020

15u02

Bron: Belga 0 De Belgische modesector wil dat federaal minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) dringend een beslissing neemt over het uitstellen van de koopjesperiode tot augustus. Indien er niet snel een regeling getroffen wordt, "mogen we een bloedbad verwachten", zo klinkt het donderdag in een mededeling van Mode Unie.

Om een golf aan faillissementen te vermijden, hadden de modewinkels op 21 maart gevraagd om de sperperiode uit te breiden en de koopjesperiode pas in augustus te laten starten, in plaats van juli. Op die manier moest worden vermeden dat het kwam tot een opbod aan kortingen, die de marges zouden doen wegsmelten.

Mode Unie klaagt nu aan dat minister Muylle nog geen beslissing heeft genomen. "Heel wat grotere modespelers zitten al zwaar in de problemen en indien er niet snel gekeken wordt om een regeling uit te werken, mogen we een compleet bloedbad verwachten", zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. Ze wijst erop dat E5 mode, Esprit en het Duitse moederbedrijf van Galeria Inno al bescherming tegen schuldeisers hebben aangevraagd.

Steeds meer ongerustheid

"We hebben vorige week van de minister de vraag gekregen om onze standpunten mee te delen. Dat hebben we gedaan, maar we wachten nog altijd op uitsluitsel", zegt Delanghe. "Intussen zien we steeds meer ongerustheid ontstaan, met bedrijven die online zeer grote kortingen toekennen."

"Het uitstellen van de solden is een maatregel die de overheid niets kost, maar die wel cruciaal is voor onze sector. We begrijpen niet waarom daar nog niets over beslist is."

Het kabinet-Muylle had enkel dagen geleden nog laten verstaan dat "er een beslissing zal worden genomen samen met de sector".

